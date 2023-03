Filipe Nyusi anuncia ajuda de quatro milhões de dólares para Quelimane

O Presidente moçambicano anunciou nesta quarta-feira, 15, uma ajuda de 250 milhões de meticais (cerca de 4 milhões de dólares) para a reconstrução de escolas e outras infra-estruturas públicas afectadas pela tempestade Freddy, sobretudo na província da Zambézia.



No total, nas províncias da Zambézia, Nampula, Tete e Niassa, 253 mil pessoas foram afectadas, das quais 150 mil na Zambézia, onde a tempestade deixou 51 mortos, segundo a mais recente actualização das autoridades.

Em Quelimane, onde esteve hoje para ver a situação, Filipe Nyusi anunciou também a criação de uma Comissão Técnico-Científica para assuntos das mudanças climáticas, que vai servir para aconselhar o Governo e alargou o âmbito de trabalho do Gabinete de Recuperação Pós-Idai.

O Chefe de Estado elencou 13 medidas para ajudar na recuperação das áreas afectadas, tais como a insenção até 500 kg de carga no transporte aéreo para produtos que sirvam de emergência nas províncias afectadas e redução da tarifa no transporte de cabotagem e nas tarifas de atracagem para que os navios possam levar produtos, sobretudo de emergência, para as populações afectadas.



Nyusi ainda visitou as mais de duas mil famílias no centro de acomodação da escola que leva o nome dele.