O Vaticano divulga carteira de propriedades antes do julgamento por fraude

O orçamento para 2020 mostrou que a Administração do Património da Santa Sé (APSA) possui 4.051 propriedades em Itália e cerca de 1.120 propriedades em Londres, Paris, Genebra e Lausanne.

Uma delas, um antigo armazém Harrods em Londres destinado à conversão em apartamentos de luxo, está no centro de um julgamento aberto no Vaticano na próxima semana por alegado desvio de dinheiro de caridade.

A compra pela Secretaria de Estado do Vaticano, há quase uma década, levou a enormes perdas. O Papa Francisco entregou o controlo dos investimentos do Secretariado à APSA no ano passado, depois de o caso ter sido revelado.

Juan Antonio Guerrero, chefe da Secretaria de Estado da Economia do Vaticano, disse que a minúscula cidade-estado estava a fazer esforços sem precedentes para se abrir sobre as suas finanças como parte da guerra de Francisco contra a corrupção.

"Viemos de uma cultura de secretismo, mas aprendemos que em questões económicas a transparência nos protege mais do que o secretismo", disse ele quando o orçamento foi libertado.

Espera-se que o julgamento analise se o escândalo londrino pode ser atribuído à corrupção no topo da hierarquia, ou porque há um número demasiado reduzido de controlos sobre aqueles que executam as complexas transacções financeiras.

Guerrero disse que desde então foram postas em prática medidas que tornariam "muito difícil que o que aconteceu voltasse a acontecer".

O orçamento mostrou que 14% das propriedades do Vaticano administradas pela APSA são alugadas a taxas de mercado, sendo o dinheiro destinado a financiar o trabalho do Vaticano e à caridade.

Os restantes 86% - em grande parte arrendados a taxas inferiores às do mercado - são utilizados pelos escritórios do Vaticano ou fornecem alojamento a cardeais católicos e a funcionários actuais e reformados do Vaticano.

(AFP)