O que significa Presidente-eleito nos EUA?

Presidente-eleito é um termo descritivo, não um cargo oficial. Como tal, Biden não tem poder no governo, e ele não terá até ser empossado ao meio-dia de 20 de janeiro de 2021.

A media americana, que acompanha toda a contagem de votos, determinou a 7 de novembro, que a liderança de Biden tornou-se intransponível na Pensilvânia, colocando-o acima dos 270 votos eleitorais necessários para ser Presidente. Poucos minutos depois de determinar que a sua liderança estava matematicamente assegurada, a media projetou Joe Biden como o vencedor.

É por isso que as organizações de notícias, incluindo VOA, chamam Biden de "vencedor projetado".

Às vezes, no caso de eleições particularmente apertadas, quando os meios de comunicação social fazem essa projeção, o outro candidato não admite a vitória.

O Presidente Donald Trump não o fez, alegando fraude eleitoral sem evidências substanciais e prometendo lutar. A posição do Presidente deixou os legisladores de Washington divididos, com os republicanos apoiando um inquérito legal sobre as alegações de fraude eleitoral, ao mesmo tempo que celebram outros legisladores do Congresso que venceram as suas disputas.

Quando a disputa será resolvida?

A eleição dos EUA não será oficialmente certificada por semanas. Nesse período, podem ocorrer contestações judiciais e recontagens estaduais.

Até agora, o Governo Trump não forneceu evidências de qualquer fraude que pudesse anular o resultado, mas ainda há tempo para mais contestações legais.

Os eleitores comprometeram-se a votar no Colégio Eleitoral em meados de dezembro, após a certificação dos votos pelos estados.

O Congresso então certifica o resultado geral do Colégio Eleitoral no início de janeiro, cerca de duas semanas antes do Dia da Posse.