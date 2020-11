Imprensa projeta Joe Biden presidente-eleito

O ex-vice-presidente dos EUA Joe Biden, uma presença constante nos círculos políticos de Washington por quase meio século, foi projetado como vencedor da Presidência dos EUA e deve ser inaugurado em 20 de janeiro, tornando-se o líder mais idoso do país de todos os tempos.

A agência de notícias Associated Press, as cadeias de televisão NBC e CNN, a companhia de investigação Edison Research e o portal Político deram a vitória no estado da Pensilvânia a Biden, colocando-o portanto com mais de 270 votos no Colégio Eleitoral.

Faltam ainda ser anunciados os resultados da Georgia, Carolina do Norte Arizona e Nevada mas com os 20 votos da Pensilvânia Biden tem agora 273 votos eleitorais contra 214 de Donald Trump.

Alguns orgãos de informação deram também a vitória de Biden no estado do Arizona.

No Twitter, Joe Biden disse estar honrado por ter sido escolhido para liderar o país: "América, estou honrado por me terem escolhido para liderar o nosso grande país. O trabalho que temos pela frente será árduo, mas eu prometo o seguinte: serei um Presidente para todos os americanos - quer você tenha votado em mim ou não. Vou manter a fé que você colocou em mim".