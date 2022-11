Presidente de Taiwan renuncia ao cargo de líder do partido após perda eleitoral

A Presidente Tsai Ing-wen de Taiwan demitiu-se do cargo de chefe do Partido Democrático Progressista no poder, na sequência das perdas eleitorais locais sofridas pelo seu partido.



Tsai ofereceu a sua demissão no sábado à noite, uma tradição após uma grande perda, num breve discurso em que também agradeceu aos apoiantes. Ela disse que assumirá a responsabilidade, uma vez que tinha escolhido a dedo os candidatos nas eleições de sábado.



Os eleitores em Taiwan escolheram esmagadoramente o partido nacionalista da oposição em várias eleições importantes pela ilha auto governada, num sábado eleitoral em que as preocupações persistentes sobre as ameaças da China tomaram um lugar secundário para questões mais locais.



Chiang Wan-an, o candidato a presidente da câmara municipal do partido nacionalista, ganhou a eleição na capital Taipé.



"Vou deixar o mundo ver a grandeza de Taipé", disse ele no seu discurso de vitória no sábado à noite. Outros candidatos do Partido Nacionalista também ganharam lugares de presidente da câmara em Taoyuan, Taichung e na cidade de Nova Taipé.



Nem todos os votos tinham sido formalmente contados na altura do seu discurso, mas Chiang e a liderança numérica dos outros candidatos permitiu-lhes declarar a vitória.



Kao Hung-an, um candidato do relativamente novo Partido Popular de Taiwan, ganhou o lugar de presidente da câmara municipal em Hsinchu, uma cidade onde estão sediadas muitas das empresas de semi-condutores de Taiwan.



Os taiwaneses escolheram os seus presidentes de câmara, membros do conselho municipal e outros líderes locais em todos os 13 condados e em nove cidades. Houve também um referendo para baixar a idade de voto de 20 para 18 anos.



Embora os observadores internacionais e o partido no poder tenham tentado ligar as eleições à ameaça existencial a longo prazo que é o vizinho de Taiwan, muitos peritos locais consideram que a China não tem um papel importante a desempenhar desta vez.



"A comunidade internacional elevou demasiado a fasquia. Eles elevaram uma eleição local a este nível internacional, e a sobrevivência de Taiwan", disse Yeh-lih Wang, professor de ciências políticas na Universidade Nacional de Taiwan.



Durante a campanha, houve poucas referências aos exercícios militares de grande escala contra Taiwan que a China realizou em Agosto, em reacção à visita da Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi.



"Por isso, penso que se nem sequer se pode levantar esta questão em Taipé", disse Wang. "Nem precisa de o considerar em cidades do sul".

Em vez disso, as campanhas concentraram-se resolutamente no local: poluição atmosférica na cidade central de Taichung, barulho do trânsito no centro tecnológico de Taipé Nangang, e as estratégias de compra de vacinas COVID-19 da ilha, que tinham deixado a ilha em escassez durante um surto no ano passado.



A derrota para o Partido Democrático Progressista no poder pode dever-se em parte à forma como este lidou com a pandemia.



"O público tem alguma insatisfação com o DPP nesta matéria, apesar de Taiwan ter feito relativamente bem na prevenção da pandemia", disse Wei-Hao Huang, professor de ciências políticas na Universidade Nacional Sun Yat-sen.



Numa escola primária da cidade de Nova Taipé, a cidade que rodeia Taipé, os eleitores chegaram mais cedo, apesar da chuva.



Yu Mei-zhu, 60 anos, disse que veio votar para o Presidente da Câmara Hou You-yi. "Penso que ele se saiu bem, por isso quero continuar a apoiá-lo. Acredito nele, e que ele pode melhorar o nosso ambiente na cidade de Nova Taipé e as nossas infra-estruturas de transporte".



A Presidente Tsai Ing-wen também saiu no sábado de manhã cedo para lançar o seu boletim de voto, apanhando de surpresa muitos eleitores enquanto a sua segurança e comitiva varreu a escola.



Tsai, que também preside ao partido no poder, falou muitas vezes sobre "oposição à China e defesa de Taiwan" enquanto fazia campanha. Mas o candidato do partido, Chen Shih-chung, que concorria a presidente da câmara em Taipé, apenas levantou a questão do ameaça do Partido Comunista algumas vezes antes de voltar rapidamente às questões locais, uma vez que havia pouco interesse, disseram os especialistas.



"Se o DPP perder muitas cadeiras do condado, então a sua capacidade de governar enfrentará um desafio muito forte", disse You Ying-lung, presidente da Fundação da Opinião Pública de Taiwan que realiza regularmente inquéritos públicos sobre questões políticas.



Os resultados eleitorais reflectirão também, de certa forma, a atitude do público em relação ao desempenho do partido no poder nos últimos dois anos, afirmou Youing.



Alguns sentiram-se apáticos à eleição local. "É como se todos fossem quase iguais, do ponto de vista político", disse Sean Tai, de 26 anos de idade, funcionário de uma loja de ferragens.



Tai recusou-se a dizer em quem votou mas quer alguém que aumente o perfil de Taipé e traga melhores perspectivas económicas, mantendo ao mesmo tempo o status quo com a China. "Não queremos estar completamente fechados. Espero realmente que Taiwan possa ser visto internacionalmente", disse.