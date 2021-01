O namoro do Bloco Democrático e Abel Chivukuvuku

O Bloco Democrático está aberto à entrada de Abel Chivukuvuku na organização, disse o secretário-geral deste grupo político João Baruba.



Na sequecuência da decisão do Tribunal Constitucional não legalizar o “Pra Já Servir Angola”, as redes sociais em Angola têm estado activas com informações que Chivukuvuku poder’a juntar-se ao Bloco Democrático para concorrer à presidência em 2022.

Uma informação não desmentida nem confirmada pelos colaboradores directos de Chivukuvuku, nem pelos responsáveis do Bloco Democrático.

João Baruba do Bloco Democrático diz que o BD está aberto caso Chivuku manifeste a sua disposição.

"Não sei vamos esperar, costuma se dizer que não há fumo sem fogo, vamos esperar que Chivukuvuku manifeste oficialmente esta intenção mas tudo de forma oficial, vamos aguardar", disse.

Baruba assegurou que neste momento o seu partido está a trabalhar para realizar a sua convenção nacional que vai servir para mudar a actual direcção mas isto só em Abril próximo.

Nós tentamos falar com Abel Chivukuvuku mas não obtivemos resposta do político que foi chumbado de participar na política angolana com o seu PRA JÁ Servir Angola.

Xavier Jaime, um dos membros do PRA JÁ e colaborador directo de Chivukuvuku não pôs de parte a hipótese de Abel avançar pelo Bloco Democrático.

"O país precisa de actores políticos que estejam à altura da nossa realidade e nesta perspectiva sim penso que Abel Chivukuvuku poderá representar estas vontade”, disse.

“É convicção de Chivukuvuku que se a porta estiver fechada entra pela janela, se também estiver fechada vai pelo tecto se nao der a malta arrebenta com as paredes e passamos", acrescentou