Nyusi determina recolher obrigatório em Maputo para combater a Covid-19

O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, anunciou hoje um recolher obrigatório, a partir das meia noite desta sexta-feira, 5, para a região do Grande Maputo, como forma de conter a propagação do novo coronavírus.

Grande Maputo, que compreende as cidades do Maputo e Matola, e o município de Boane, é o epicentro da pandemia em Moçambique.

O recolher obrigatório vigorará das 21:00 horas às 4:00 da manhã, por um período de 30 dias.

Nyusi anunciou igualmente a suspensão da retoma das aulas presenciais, dos cultos religiosos e do Campeonato Nacional de Futebol.

As novas medidas surgem na sequência do aumento de casos de Covid-19 no país, mais de 20 mil só no mês de Janeiro.