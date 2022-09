Novo Governo de Angola com poucas caras novas

O Presidente angolano nomeou nesta sexta-feira, 16, o novo Governo, no qual mantém a maioria dos membros do Executivo da anterior legislatura.



Uma das novidades tanto no elenco como na estrutura é a criação Ministério das Pescas e Recursos Marinhos, que vai ser liderado por Carmen Sacramento Neto, que faz a sua estreia no Governo.



Outras caras novas no Executivo são Ana Paula Chantre Luna de Carvalho, que vai tutelar o Ambiente, e Palmira Leitão Barbosa, que asssume a pasta da Juventude e Desportos.

Na dança das pastas, Marcy Cláudio Lopes é o novo ministro da Justiça, e dos Direitos Humanos, em substituição de Francisco Queiróz, deixando assim o Ministério da Administração do Território para Dionísio Manuel da Fonseca.



No Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, o antigo secretario de Estado, Carlos Alberto Gregório dos Santos, assume a pasta, enquanto o também antigo secretário de Estado, Mário Augusto da Silva Oliveira, vai dirigir o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social.

Em despachos separados, para a Presidência da República, João Lourenço manteve os seus colaboradores mais próximos: Adão de Almeida como ministro de Estado e chefe da Casa Civil da Presidência da República, Manuel José Nunes Júnior, ministro de Estado para a Coordenação Económica do Presidente da República, Edeltrudes da Costa como ministro e director do Gabinete do Presidente da República e Félix de Jesus Cala no cargo de secretário-geral do Presidente da República.



A secretária do Conselho de Ministros é Ana Maria Sousa e Silva



Os demais membros do Executivo mantiveram-se nos seus cargos.



Também hoje, o Presidente nomeou os governadores provínciais.