Novo estudo da OMS revela que uma em três mulheres sofre violência física ou sexual

Um terço das mulheres no mundo sofrem violência física ou sexual ao longo da vida, uma realidade que pode, no entanto, ter piorado com a pandemia da Covid-19.

O resultado é de um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) publicado nesta terça-feira, 9, que alerta que este número é equivalente a 736 milhões de vítimas.

O ciclo da violência começa cedo na vida das mulheres, sendo que uma em cada quatro adolescentes e jovens, entre 15 anos e 24 anos, que esteve num relacionamento, já sofreu violência de um parceiro íntimo.

O estudo mostra que o parceiro íntimo, aliás, é o principal agressor quando se fala em violência contra as mulheres: das 736 milhões de vítimas que sofrem com o problema, 641 milhões delas são agredidas e violentadas pelo próprio marido, namorado ou companheiro. Ou seja, 26% de todas as mulheres com 15 anos ou mais, foram vítimas de violência por seus parceiros.

No que diz respeito à violência sexual, seis por cento das mulheres a nível global relatam ter sido abusadas sexualmente por alguém que não seja parceiro íntimo.

Números podem ser piores

Aliás, a OMS alerta que devido ao elevado nível de estigma e subnotificação de abuso sexual, o número real provavelmente é "significativamente mais alto".

"A violência contra as mulheres é endémica em todos os países e culturas e prejudica milhões de mulheres e suas famílias", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, director-geral da organização, quem acrescentou ser responsabilidade dos Governos e comunidades melhorar o acesso a oportunidades e serviços para mulheres e meninas.

Apesar dos "dados alarmantes", a OMS destaca que analisou o período entre 2000 e 2018, não incluindo os anos da pandemia.

"A OMS e parceiros alertam que a pandemia da Covid-19 aumentou ainda mais a exposição das mulheres à violência", afirmou a organização, explicando que os confinamentos aumentaram a exposição das mulheres ao seus agressores dentro de casa e a crise gerada pela pandemia afetou serviços de proteção e acolhimento das vítimas.

O documento também afirma que as dificuldades financeiras, o estresse de ter os filhos em casa, o aumento do trabalho doméstico e outros problemas criados pela pandemia podem levar ao aumento da violência.

Embora o nível de violência contra a adolescentes e mulheres "seja muito elevado em todos os lugares", dados da OMS mostram que os países pobres tendem a experimentar níveis mais elevados de violência do que os países mais ricos.

A Oceania é a região mais afectada pela violência contra a mulher, com 51% das mulheres entre 15 e 49 anos a serem vítimas deste tipo de abuso, enquanto o sul da Europa apresenta a menor taxa, com 16% de vítimas no mesmo grupo etário.

Claudia García Moreno, uma das autoras do relatório, esclareceu que embora no momento não haja dados sólidos, a pandemia, que obrigou centenas de milhões de pessoas à reclusão e causou uma crise económica global, tem tido um impacto claramente negativo.

"Sabemos que a situação de muitas mulheres provavelmente piorou", sublinhou aquela especialista, lembrando, no entanto,que “as mulheres que já sofriam abusos foram apanhadas nesta situação (porque), de repente, viram-se mais isoladas e continuamente na presença do parceiro abusivo".

O relatório é o segundo do tipo e baseia-se em dados recolhidos entre 2000 e 2018.

No entanto, a OMS alerta que uma mudança na metodologia dificulta as comparações com um primeiro artigo sobre o assunto publicado em 2013.