Novas eleições bloqueadas no Peru

Os legisladores peruanos bloquearam mais uma vez a tentativa da Presidente de antecipar as eleições para 2023.



Os manifestantes têm vindo a exigir novas eleições, mas o Congresso recusou-se a realizá-las.



A proposta da Presidente Dina Boluarte para a nova votação foi rejeitada sexta-feira por uma comissão do Congresso sobre um detalhe técnico antes mesmo de o projecto de lei poder ser debatido.



O Peru tem estado em crise desde o início de Dezembro, quando o então presidente Pedro Castillo foi preso após tentar dissolver o Congresso e governar por decreto. Boluarte era a vice-presidente de Castillo.



Dezenas de pessoas foram mortas em protestos quase diários que varreram o país desde a detenção de Castillo.



No entanto, os legisladores transferiram as eleições que estavam originalmente previstas para 2026, até Abril de 2024.