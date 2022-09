Nova Zelândia: Possível ataque de baleia mata cinco passageiros de um barco

WELLINGTON, Nova Zelândia (AP) - Cinco pessoas morreram, no sábado (10), na Nova Zelândia depois de um pequeno barco ter capotado, no que as autoridades suspeitam ter sido resultado de uma colisão com uma baleia.

Outras seis pessoas a bordo do barco foram resgatadas.

A polícia disse que o barco de 8,5 metros capotou perto da cidade de Kaikōura, na Ilha Sul. A polícia disse que continua as investigar as causas do acidente.

O sargento da polícia de Kaikōura, Matt Boyce, descreveu-o como um evento devastador e sem precedentes.

Ele disse que os mergulhadores da polícia recuperaram os corpos de todos os que morreram, e que os seis sobreviventes estão em condições estáveis num centro de saúde local.

O líder da cidade de Kaikōura, Craig Mackle, disse à Associated Press que a água estava calma no momento do acidente e a suposição era de que uma baleia havia emergido debaixo do barco.