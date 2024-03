Nova embarcação com 11 migrantes "chega" a Cabo Verde

Uma segunda piroga deu à costa no litoral da ilha cabo-verdiana de São Vicente no início da manhã desta quarta-feira, com 11 pessoas a bordo.



O Comandante dos Bombeiros de São Vicente disse à imprensa que o alerta foi dado por volta das 7 horas e 20 minutos da manhã, e os bombeiros deslocaram-se ao local onde encontraram a embarcação.

“São todos adultos do sexo masculino e, aparentemente, estão estáveis, pelo menos parecem estar em melhores condições física do que os socorridos no domingo”, acrescentou Amílcar Ganeto.



Por agora, as autoridades não têm informações de quantas pessoas estavam a bordo, nem da nacionalidade das mesmas.



Esta é a segunda embarcação de fabrico artesanal com migrantes que chegou às costas do arquipélago em apenas três dias.

No domingo, uma piroga com cinco sobreviventes e cinco cadáveres foi encontrada no litoral de Calhau, na mesma ilha de São Vicente, mas as autoridades informaram que havia 65 pessoas a bordo.

Dos cinco resgatados dois morreram no hospital.

Desde novembro de 2022, três embarcações do tipo foram resgatadas perto das costas de Cabo Verde, com migrantes à procura de chegar à Europa.

Os migrantes foram deportados para os seus países de origem.