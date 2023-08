Piroga com 46 pessoas resgatada a nordeste de Cabo Verde

A Polícia Nacional (PN) de Cabo Verde anunciou que uma piroga com 46 pessoas a bordo foi resgatada a 150 milhas a nordeste do arquipélago e que a mesma deve chegar nesta terça-feira, 15, à tilha do Sal.

A piroga foi encontrada por um pesqueiro espanhol que informou as autoridades cabo-verdianas que agora preparam-se para receber os migrantes.

Em comunicado divulgado na noite de segunda-feira, 14, a PN informou que todas as autoridades tinham sido acionadas visando a assistência humanitária à chegada, bem assim os procedimentos de controlo policial e fronteiriço.



A piroga de boca aberta terá começado a viagem com cerca de 100 pessoas, mas apenas 46 foram encontradas na piroga, de acordo com a mesma fonte.

A PN não informou a origem da piroga nem a nacionalidade dos resgatados.



Nos últimos anos, várias embarcações do tipo têm dado à costa de Cabo Verde com migrantes de países da região saheliana na tentativa de chegar à Europa.

Entretanto, as precárias condições dessas embarcações, mau tempo e outras causas levam a que percam o destino e sejam arrastadas para o sul, chegando ao arquipélago.



Em Janeiro, uma piroga com 92 migrantes chegou à ilha da Boa Vista, sendo 56 do Senegal, 26 da Gâmbia, cinco da Guiné-Bissau, um da Serra Leoa, um da Guiné-Conacri e um do Mali.



Dois corpos foram encontrados na embarcação.