Norueguês Jon Fosse ganha Prémio Nobel de Literatura

O escritor norueguês Jon Fosse recebeu o Prémio Nobel de Literatura deste ano.

A Academia Sueca destacou o que considerou serem as “peças e prosa inovadoras de Fosse, que dão voz ao indizível”.

“A sua imensa obra escrita em Nynorsk norueguês e abrangendo uma variedade de géneros consiste numa riqueza de peças, romances, coleções de poesia, ensaios, livros infantis e traduções”, disse a academia.

Na sequência destes anúncios, a Academia Sueca vai divulgar amanhã, sexta-feira, o Prémio Nobel da Paz, seguido do prémio final para ciências económicas, na segunda-feira.

Todas as categorias, exceto a economia, foram estabelecidas no testamento do empresário sueco do século XIX, Alfred Nobel, que fez fortuna com a invenção da dinamite. Os primeiros Prémios Nobel foram concedidos em 1901, cinco anos após sua morte.

O prémio de economia foi criado em 1968 pelo banco central sueco Sveriges Riksbank em memória do Nobel, com os primeiros laureados.