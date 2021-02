Ngozi Okonjo-Iweala é eleita directora-geral da OMC e critica "nacionalismo da vacina"

A nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala foi eleita nesta segunda-feira, 15, directora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), transformando-se na primeira mulher e africana a ocupar o cargo numa das mais importantes agências do mundo.

Antes de assumir o lugar ocupado até Agosto de 2020 pelo brasileiro Roberto Azevedo no próximo dia 1 de Março, Okonko-Iweala criticou um eventual "nacionalismo da vacina", que, segundo ele, poderá atrasar o fim da pandemia da Covid-19.

"O nacionalismo da vacina, nesta altura, não faz sentido, porque as variantes estão a chegar. Se outros países não estiverem imunizados, irão existir consequências", afirmou a nova directora-geral da OMC.

Numa das suas primeiras declarações, ela disse à Reuters que a "a OMC pode contribuir muito mas para ajudar a parar a pandemia, ninguém está seguro até que todos estejam seguros".

Antes de concorrer à liderança da OMC Ngonzi Okonjo-Iweala foi a primeira mulher a dirigir os Ministérios das Finanças e das Relações Exteriores da Nigéria, foi directora de Operações do Banco Mundial e, recentemente, liderou um programa da Organização Mundial da Saúde (OMS) para combater a Covid-19.

Nascida em 1953 na Nigéria, Ngozi Okonjo-Iweala conseguiu superar as dificuldades do seu país na época e fazer a sua formação em Economia nas consagradas universidades americanas de Harvard e do Massachussets Institute of Techonology (MIT).

Ela superou o machismo marcante na Nigéria e em várias organizações onde se destacou até se afirmar com uma personalidade reconhecida a nível mundial pela sua capacidade técnica e valor pessoal.

Quando em Outubro, ela se despontou como a favorita da maioria dos países, o então Presidente americano Donald Trump decidiu apoiar a sul-coreana Yoo Myung-hee, mas a Administração Biden resolveu alinhar-se com a maioria e abriu caminho à vitória de Okonjo-Iweala.