Netanyahu afirma que Israel vai "vingar-se poderosamente" dos militantes

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, já tinha afirmado no sábado que o seu país estava em guerra contra o Hamas, enquanto os militantes atacavam, mas a sua avaliação era retórica. A decisão do Conselho de Ministros foi uma declaração oficial de guerra.

Antes da votação do Conselho de Ministros, Netanyahu declarou que Israel iria "vingar-se poderosamente" do Hamas, mesmo quando os soldados israelitas lutavam contra os combatentes do Hamas no domingo nas ruas do sul de Israel e lançavam ataques aéreos de retaliação que arrasaram edifícios em Gaza.

Mas não ficou claro qual seria a forma de uma nova resposta israelita. Alguns analistas do Médio Oriente sugeriram que Israel poderia montar um ataque terrestre em Gaza, o que seria uma escalada significativa do conflito.

Seja qual for a resposta, Netanyahu avisou: "Esta guerra vai levar tempo. Vai ser difícil".

O major-general Ghassan Alian, um dos principais oficiais das Forças de Defesa de Israel, disse que o Hamas "abriu as portas do inferno" com seu ataque surpresa e "assumirá a responsabilidade e pagará por seus atos".

Israel disse que pelo menos 600 pessoas foram mortas em Israel, incluindo 44 soldados, e mais de 1.500 ficaram feridas, enquanto as autoridades em Gaza disseram que 313 pessoas morreram no território e quase 2.000 outras ficaram feridas. Um funcionário israelita disse que os militares tinham morto 400 militantes e capturado dezenas de outros.

Mas o Hamas também capturou um número incalculável de israelitas - mulheres, crianças e idosos - e está a detê-los para uma possível troca por prisioneiros do Hamas.

O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse ao programa "State of the Union" da CNN que os Estados Unidos estão a investigar as informações de que há americanos entre os mortos nos combates. O conflito eclodiu na madrugada de sábado com uma barragem de centenas de mísseis lançados pelo Hamas contra alvos israelitas e com uma violação significativa por parte do Hamas das barreiras de segurança na fronteira entre Israel e Gaza.

Blinken chamou-lhe "o pior ataque a Israel desde a Guerra do Yom Kippur em 1973".

O chefe diplomata americano disse que os EUA apoiam firmemente Israel e que a "primeira preocupação" dos EUA é "garantir que Israel tenha o que precisa" para combater os combatentes do Hamas. Blinken disse que os EUA anunciariam mais assistência militar a Israel ainda este domingo.

O ataque surpresa assinalou uma falha significativa dos serviços secretos israelitas, mas Blinken recusou-se a atribuir culpas neste momento. "Haverá muito tempo para ver o que alguém perdeu", quando o conflito militar estiver resolvido, disse ele.

Efraim Halevy, antigo chefe da Mossad, os serviços secretos israelitas, disse à CNN, no sábado, que Israel "não tinha a menor ideia do que se estava a passar".

"Não tivemos qualquer tipo de aviso e foi uma surpresa total que a guerra tenha eclodido esta manhã", disse, acrescentando que foi a primeira vez que os palestinianos conseguiram "penetrar" tão profundamente em Israel.

Os militantes lançaram mais de 3.000 mísseis em menos de 24 horas, de acordo com Halevy. "Do nosso ponto de vista, isto está para além da imaginação", disse Halvey. "Não sabíamos que eles tinham esta quantidade de mísseis e certamente não esperávamos que fossem tão eficazes como foram hoje. ... Infelizmente, como operação, foi muito bem-sucedida".

O Hamas e Israel travaram quatro guerras desde que o Hamas assumiu o controlo de Gaza em 2007.

O Conselho de Segurança da ONU convocou uma reunião de emergência para domingo, a fim de debater os últimos actos de violência.

Os noticiários da televisão israelita transmitiram uma série de entrevistas com familiares de israelitas cativos ou desaparecidos. Esses familiares lamentavam-se e imploravam ajuda no meio de um nevoeiro de incerteza quanto ao destino dos seus entes queridos. Em Gaza, os residentes fugiram das suas casas perto da fronteira para escapar aos ataques israelitas, fugindo para o interior do território após os avisos em árabe dos militares israelitas.

O exército israelita afirmou que estava a trabalhar no domingo para eliminar os combatentes do Hamas que permaneceram no país um dia após o ataque surpresa do grupo militante a Israel.

"Centenas de terroristas" foram mortos e capturados, disse um oficial militar israelita.

As Forças de Defesa de Israel registaram combates em vários locais no sul, perto da Faixa de Gaza, a partir de onde o Hamas lançou o seu ataque no sábado. Os locais incluem a cidade de Sderot.

O tenente-coronel Jonathan Conricus, porta-voz das FDI, disse à CNN que podem ter entrado em Israel no sábado cerca de 1.000 combatentes do Hamas.

Israel disse no domingo que tinha lançado ataques aéreos de retaliação, na Faixa de Gaza, que atingiram a sede dos serviços secretos do Hamas, uma fábrica de produção de armas e dois bancos.

Grande parte da Faixa de Gaza está mergulhada na escuridão desde os ataques. Israel mantém um bloqueio em torno do território e Netanyahu anunciou que Israel vai cortar a eletricidade, o combustível e outros bens que fornece a Gaza.

O Hamas prosseguiu os seus ataques também durante a noite, disparando rockets contra várias cidades, incluindo Telavive.

Entretanto, o exército israelita trocou tiros no domingo com os militantes do Hezbollah na fronteira libanesa, abrindo a possibilidade de um conflito mais alargado, embora Blinken tenha dito que os combates tinham acalmado.

O Líbano e Israel são considerados Estados inimigos, mas uma trégua de 2006 entre ambos tem-se mantido, na maior parte dos casos com pequenos ataques ocasionais de foguetes do Líbano, aos quais Israel tem respondido com ataques de retaliação.