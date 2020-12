"Nessa batalha pela alma da América, a democracia prevaleceu", afirma Joe Biden

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a democracia venceu e criticou as tentativas do Presidente Donald Trump de colocar em causa o processo eleitoral.

Foi a primeira intervenção do democrata após o Colégio Eleitoral ter confirmado a sua vitória na eleição de 3 de novembro.

"É hora de virar a página, de unir e de curar", afirmou Biden em Wilmington nesta segunda-feira, 14, em discurso à nação.

Pela primeira vez desde o dia da eleição, o Presidente eleito criticou as tentativas de Donald Trump em reverter o resultado das urnas, sugerindo que o republicano cometeu abuso de poder.

"Nessa batalha pela alma da América, a democracia prevaleceu", afirmou Biden, quem reiterou que “nos EUA, políticos não tomam o poder, mas é o povo que lhes dá”.

"A chama da democracia foi acesa nesta nação há muito tempo atrás. Agora sabemos que nada, nem mesmo uma pandemia ou um abuso de poder, pode extinguir essa chama”, continuou o democrata, que destacou: "É minha esperança sincera de que nunca mais veremos ninguém submetido às ameaças e aos abusos que vimos nessas eleições".

Biden enfatizou a defesa da democracia e apontou que “se ninguém sabia antes, agora sabemos”.

“O que bate forte nos corações do povo americano é isto: democracia. O direito de ser ouvido, de ter os votos contados. De escolher os líderes desta nação e de governarem a si próprios”, continuou o Presidente eleito que lamentou as mais de 300 mil vítimas do novo coronavírus.

"Meu coração está com cada um de vocês neste inverno sombrio da pandemia, com vocês que estão sem seus entes queridos ao lado", afirmou em jeito de homenagem e reiterou o empenho do seu Governo no combate à pandemia.

Joe Biden reiterou ser "um Presidente para todos os americanos" que "trabalhará tanto para aqueles que não votaram em mim, como eu farei para aqueles que votaram".

Depois do Colégio Eleitoral ter confirmado hoje a vitória de Biden, por 306 votos eleitorais contra 232 de Donald Trump, o Congresso deve confirmar os votos no dia 6 e a 21 de janeiro, Joe Biden e Kamala Harris tomam posse como Presidente e vice-presidentes.