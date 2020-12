Joe Biden e Kamala Harris, "Personalidade do Ano" da Time

Os profissionais da área de saúde que combatem a pandemia da Covid-19 foram escolhidos "Guardiões do Ano" de 2020 pela revista norte-americana "Time".

Eles "arriscaram a própria vida ao sair para trabalhar e salvaram muitas outras", escreveu a importante revista que anualmente destaca figuras que se notabilizaram nas suas actividades.

A revista também escolheu Joe Biden e Kamala Harris como "Personalidade do Ano" de 2020, de acordo com o anúncio feito na madrugada no final da noite de sexta-feira, 10.

A escolha do título é dado à pessoa - ou grupo - "que mais afectou as notícias ou as nossas vidas, para melhor ou para pior", esclareceu a publicação.

Biden e Harris foram confirmados Presidente e vice-presidente no dia 7 de novembro, após projeções de institutos e meios de comunicação indicarem a vitória do democrata na Pensilvânia.

A escolha de Biden e Kamala marca a primeira vez que um presidente e um vice-presidente eleitos aparecem juntos na capa de Time para a Personalidade do Ano.

O primeiro Presidente a ser escolhido Pessoa do Ano - título anterior da homenagem - foi Franklin Delano Roosevelt, em 1932, que repetiu a designação em 1934 e em 1941.

Também foram homenageados pela revista Harry Truman, Lyndon B. Johnson, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Richard Nixon, Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama e Donald Trump.