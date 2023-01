Nepal: Sessenta e oito mortos no pior acidente aéreo em 30 anos

KATHMANDU, 15 Jan (Reuters) – A Autoridade de Aviação Civil do Nepal diz que, pelo menos, 68 pessoas morreram, neste no domingo (15), quando um voo doméstico caiu em Pokhara, no pior acidente aéreo em três décadas no pequeno país do Himalaia.

Centenas de equipas de resgate vasculharam a encosta onde o voo da Yeti Airlines, transportando 72 pessoas da capital Katmandu, caiu. A TV local mostrou equipas de resgate lutando em torno de secções quebradas da aeronave.

Parte do solo perto do local do acidente foi queimado, com chamas visíveis.

O governo criou um painel para investigar a causa do acidente e deve apresentar um relatório dentro de 45 dias, disse o ministro das Finanças, Bishnu Paudel.

O acidente é o mais mortal do Nepal desde 1992, revela o banco de dados da Aviation Safety Network, quando um Airbus A300 da Pakistan International Airlines caiu numa encosta ao se aproximar de Katmandu, matando todas as 167 pessoas a bordo.