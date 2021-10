Navio de carga em chamas expele gás tóxico na costa do Pacífico do Canadá

A guarda costeira canadense retirou 16 pessoas de um navio de contentores em chamas que está a expelir gás tóxico da costa do pacífico do Canadá, mas as pessoas em terra não estão em risco, disseram as autoridades no domingo.

O navio Zim Kingston tinha como destino Vancouver quando as chamas irromperam, com o incêndio relatado à guarda costeira por volta das 23h, horário local de sábado, informou a CBC News.

"O navio está a arder e a expelir gás tóxico", disse a guarda costeira canadense num alerta à navegação no seu site, acrescentando que o navio permanece ancorado na costa da Colúmbia Britânica.

Mais tarde, um comunicado na conta da guarda costeira no Twitter disse que 16 pessoas foram evacuadas do Zim Kingston "depois que um incêndio começou em dez contentores".

Segundo comunicado das autoridades neste domingo, os bombeiros estão a combater o incêndio e a tentar recuperar contentores do navio.

"Uma Zona de Emergência foi criada para 1NM (uma milha náutica) ao redor do navio enquanto as operações de combate a incêndio estão em andamento. Actualmente não há risco de segurança para as pessoas em terra, no entanto, a situação continuará a ser monitorada," o disseram as autoridade no Twitter.

Não está claro o que causou o incêndio.

A guarda costeira disse que o navio transporta mais de 52.000 quilos de produtos químicos localizados em dois dos contentores que estão em chamas, de acordo com a CBC News.