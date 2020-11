Namibe: Jovens prometem mais manifestações

Na cidade angolana do Namibe jovens manifestantes avisam que vão de novo sair às ruas na próxima semana depois da polícia ter prendido hoje vários deles quando se preparavam para marchar nas ruas da capital provincial.

Uma concentração no Largo Espírito Santo foi confrontada com um forte contigente policial, enquanto outro grupo se concentrava no bairro da Facada.

A polícia respondeu com sete detenções feitas na presença dos jornalistas,

Os protestos continuaram e a polícia depois generalizou as detenções.

O comandante municipal no Namibe, Carlos de Oliveira Santinho, deu ordens para prisão de jovens com camisolas com palavras de ordem e ameaçou igualmente destruir os meios dos profissionais da Rádio Despertar, VOA e do projecto Namibe Fala Verdade.

Um dos jovens manifestantes Lourenço Galangue disse à VOA que “o Namibe acordou do sono”.

Valentino Calenga Eduardo garante que as detenções de mais de 20 companheiros vão propiciar uma nova onda de manifestações consecutivas a partir da segunda-feira, 16.