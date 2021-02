Namibe: Chefe da polícia proíbe nova manifestação “Peixe Sim, Petróleo Não”

O Comandante da Polícia Nacional no Namibe, Comissário Alberto Sebastião Mendes "Limão", disse que não vai autorizar uma manifestação programada para o próximo dia 27 sob o lema “Peixe Sim, Petróleo Não”.

Activistas programaram para esse dia uma segunda manifestação em mens de30 dias sob esse lema para protestar contra planos do governo de autorizar a exploração de petróleo nas águas marítimas da província.

A manifestação tem também como objetivo mostrar solidariedade com as vendedores de peixe que querem voltar ao mercado recentemente destruído pelas autoridades nas proximidades da Baía do Namibe.

A primeira manifestação no final do mês passado decorreu sem incidentes e foi acompanhada por agentes da polícia para garantirem a ordem.

Mas o Comissário "Limão", no encontro que teve quarta-feira com activistas cívicos, partidos politicos, deputados do círculo provincial e jornalistas de todos órgãos de comunicação social disse que é desgastante suportar manifestações sucessivas.

"Eu queria alertar que cada vez que se realizam manifestações há custos não previstos para o Minint com a logística, meios e em homens”, disse.

“Não posso permitir em fazer gastos desnecessários todos os meses em manifestações de meia dúzia de pessoas que ganham bem e arrastam os coitadinhas que nada têm para comer em suas casas" disse o comissário que fez notar ainda que a manifestação está programada para o dia anterior ao Dia da Polícia que se assinala no dia 28.

"Querem provocar a polícia?", interrogou.

"Este mês não volto a assegurar nenhuma manifestação", acrescentou.

Alguns activistas disseram que a manifestação vai realizar-se.