Peixeiras manifestam-se no Namibe contra abusos policiais

Duas centenas de peixeiras manifestaram-se na manhã desta quinta-feira ,7, de fronte à Administração Municipal do Namibe para exigir o fim de alegados abusos policiais e extorsão dos fiscais locais.

As mulheres querem um local próprio para a venda do pescado como existiu anteriormente

Uma das vendedeiras disse à VOA que “a polícia nos tira o peixe, os fiscais também tiram-nos o peixe, vamos fazer como se nós temos filhos”.

“Quem vai nos dar de comer e o material escolar para os nossos filhos? Deixam em paz os gatunos e nos maltratam”, acrescentou.

As autoridades governamentais locais negociaram com a as peixeiras, segundo Narciso da Costa, Administrador Municipal do Namibe em exercício.

“Não houve problema nenhum, concertamos as ideias e amanhã estaremos novamente juntos para procurarmos soluções”, garantiu Costa.

Mariana Claudia Nunes foi umas das representantes das mulheres peixeiras, que no entanto esclarecer que "a negociação ainda não tem solução".

"Talvez amanhã se nos derem um lugar para vendermos peixe”, reiterou.

Nunes sublinhou que "queremos um lugar em que não vamos nos misturar mais com as verduras, queremos, como foi antigamente, e este lugar tem que ser próximo do mar, onde há gelo e água para higenizar o pescado”.