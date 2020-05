Angola Fala Só "Nacionalidade não se julga pelo sotaque," Charlebois Poaty

Deus deu a Angola todas as riquezas do mundo mas deu-lhe também governantes que roubam, disse o cantor e autodenominado “médico espiritualista” Charlebois Poaty.

Falando no programa “Angola Fala Só” Poatydisse que em Angolaapesar das mudanças trazidas com o presidente João Lourenço o país continua a ser mal governado.

“O povo não tem emprego, não tem medicamentos, a maioria do povo, principalmente os jovens, andam pelas ruas a vender”, disse

“Boa governação não há”, acrescentou afirmando ainda que “o combate à corrupção significa que não há boa governação”.

Charlebois Poaty disse que deu no entanto apoio às medidas do governo de combate à epidemia do coronavírus.

“Isso são medidas que o povo tem que acatar”, afirmou avisando que “a população dos suburbios das cidades não as cumpre”.

Nessas zonas, disse, “há bebida, kizomba, jog de cartas, vinho, cerveja mulheres, sexo e música”.

“ O governo deve colocar forças de segurança nas zonas suburbanas porque se a doença matar muitas pessoas o peso da cosciência vai caír no governo e no presidente João Lourenço”, disse o cantor e “espirtualista” para quem “felizmente o presidente está a lutar para o povo cumpri”.

Depois de afirmar que é militante da UNITA e que tenciona candidatar-se e vencer eleiçoes municipais no municipio de Viana por esse partido para depois ser governador de Luanda, Charlebois Poaty disse que como cantor “coloco no meu corpo as bandeirs de todos os partidos porque canto para o povo”.

Interrogado sobre o ex presidente José Eduardo dos Santos o cantor disse que “há que respeitar os mais velhos e os sobas”.

“Eduardo dos Santos é um soba,” disse.

“Eu sei que que como ser humano ele falhou do lado da economia e a sua equipa desvioudinheiro”, acrescentou para afirmar ainda que “coitado, o Zédu não sabia”.

Interrogado sobre o facto de Euardo dos Santos manter o silêncio não fazendo declarações públicas sobre as acusações contra si e a sua família, Charlebois Poaty respondeu:

“O presidente Eduardo dos Santos vai falar o quê se os seus colegas o estão a humilhar e não reconhecem o quee ele fez por Angola” .

Para o cantor o antigo presidente deixou um legado como as centralidades e ouras infraestruturas “mas de João Lourenço ainda não vimos talvez porque esteja há pouco tempo no governo”.

Para o autodenominato “médico espiritualista” João Lourenço deveria ter mantido negociações secretas com as pessoas que “roubaram dinheiro de Angola” exortando-as a devolverem parte desse dinheiro e só depois disso é que se iniciariam processo juridicos.

Cahrlebois Poaty negou enfáticamete ser“congolês” cono alegado por um ouvinte

“Não se pode julgar a origem de um angolano pelo seu sotaque”, disse em referêni ao seu forte sotaque de francês.

Ele disse ter nascido na fronteira de Cabinda e defendeu o dialogo para se discutir o futuro de Cabinda embora ele considere -e angolano e ser apenas “uma franja da população que quer a independencia”.

“Se Cabinda é Angola então eu sou angolano”, disse.

Ao longo do dialogo Charlebois Poaty disse ter grandes poderes espirituais e disse que foi ele quem levou Angola ao mundial de 2006 graças à vitoria sobreo Ruanda nos jogos de qualificação.

“A vitoria sobr eo Ruanda foi graças a grande macumba e feitiço”, disse