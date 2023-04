Na Zâmbia, com um "peso sentimental", Kamala Harris termina visita a três países africanos

A vice-presidente americana Kamala Harris encontra-se na Zâmbia, a derradeira etapa da visita realizada a três países africanos, que termina neste sábado, 1.

Depois de ter estado no Gana e na Tanzânia, em Lusaka, Harris analisou com o Presidente a reestruturação da dívida e anunciou uma série de compromissos no sector privado, no valor de mais de 7 ml milhões, destinados a apoiar a resiliência, adaptação e mitigação do clima.

“Um regresso volta ao lar”, foi como Hakainde Hichilema descreveu a visita de Harris ao país, enquanto ambos caminhavam pelos jardins do palácio presidencial, onde eram visíveis zebras, girafas e pavões.

Para Kamala Harris, esta paragem em Lusaka é especial, em virtude de ter estado lá ainda jovem, quando o avô dela vivia na capital da Zâmbia.

Ela visitou também um moderno edifício de escritórios, no centro da capital, onde o avô dela morou.

No encontro entre Hakainde Hichilema e Kamala Harris, o Presidente da Zâmbia apelou a uma ajuda dos Estados Unidos para a reestruturação da dívida externa no país, que deixou de pagar durante a pandemia da Covid-19 e que se aproxima de 15 mil milhões de dólares.

"Carregamos um peso da dívida, que realmente dificulta o processo de reestruturação da nossa economia, e começa a anular os ganhos que obtivemos, como no mercado de câmbio", afirmou Hichilema

Em resposta, Harris prometeu uma série de investimentos tanto de privados como do Governo americano no combate à corrupção, ajuda nas reformas económicas e democráticas, e apoio ao desenvolvimento da agricultura.

A vice-presidente manifestou apoio à reestruturação da dívida da Zâmbia, a maior parte da qual é devida a credores chineses.

"Continuaremos a defender a finalização rápida da reestruturação da dívida da Zâmbia e temos falado extensivamente sobre isso. O nosso Governo acredita que a comunidade internacional precisa ajudar países como a Zâmbia a se recuperarem. Portanto, reitero um apelo que fiz muitas vezes a todos os credores oficiais bilaterais para que reduzam significativamente a dívida da Zâmbia”, apelou Harris.

Ao longo desta viagem de uma semana que a levou a três países do continente, Harris abordou publicamente os laços históricos entre a África e os Estados Unidos, nomeadamente em Castelo de Cape Coast, no Gana, de onde saíram muitos escravos para a América.

Mas na Zâmbia, a visita teve uma forte componente pessoal, ao abordar, principalmente o avô dela que chegou a ser conselheiro do primeiro Presidente da Zâmbia, Kenneth Kaunda.

“Acho que como uma extensão do trabalho que ele fez aqui como conselheiro do Presidente Kaunda, ele se importava profundamente com a liberdade e a independência. E eu era a neta mais velha, então tive o benefício e a benção de passar muito tempo com ele quando criança, e ele realmente falava sobre isso", comentou Harris.

No Gana e na Tanzânia, onde se encontrou com a única Presidente mulher do continente, Samia Suluhu Hassan, a vice-presidente americana anunciou vários pacotes de ajuda e investimentos privados e públicos nos três países.