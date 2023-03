Kamala Harris anuncia mil milhões de dólares para empoderamento económico de mulheers em África

A vice-presidente dos EUA anunciou um financiamento público e privado no valor de mil milhões de dólares destinado a programas focados no empoderamento económico das mulheres, ao encerrar uma visita ao Gana, nesta quarta-feira, 29.



O financiamento apoiará a expansão do acesso a serviços digitais, treino profissional e apoio a empreendedores e sereá assumido por fundações sem fins lucrativos, empresas privadas e o Governo dos EUA.

Também hoje, Kamala Harris realizou uma mesa-redonda com mulheres empresárias em Accra, capital do Gana, antes de partir para a Tanzânia, a próxima etapa da sua deslocação de uma semana a três países africanos.

Na conversa, ele chamou as mulheres de "modelo para o potencial de todas as pessoas” e sublinhou que “o bem-estar das mulheres será um reflexo do bem-estar de toda a sociedade”.

Emprego para jovens

Enquanto estava em Gana, ela prestou atenção especial ao desenvolvimento económico e aos jovens.



Na visita a uma pista de skate e um estúdio de gravação, lançou uma lista de reprodução de músicos africanos no Spotify, falou para milhares de jovens e convidou celebridades, líderes dos direitos civis e empresários a se juntarem a ela num banquete em sua homenagem.

Altos funcionários do gabinete da vice-presidente dizem que é uma campanha cuidadosamente calibrada para reformular como os americanos veem as oportunidades em África, o obejctivo central da viagem.

"Novos investimentos podem não apenas beneficiar as empresas dos EUA, mas também aliviar um dos desafios mais prementes aqui", disse uma das fontes.



“Se não encontrarmos empregos – porque é disso que se trata – para esta crescente população jovem, será perigoso para a estabilidade política no continente”, disse Rama Yade, director sénior do Centro Africano do Atlantic Council, um centro de estudos em Washington, acresentando.

Nova parceria



Na terça-feira, Harris prometeu uma nova era de parceria entre os EUA e a África, enfatizando o empoderamento das mulheres, desenvolvimento da economia digital e apoio à democracia para 8.000 jovens ganenses que se reuniram sob o forte sol do meio-dia para ouvi-la falar em Accra.



Harris, a primeira vice-presidente negra dos Estados Unidos, subiu ao palco sob o arco do portão Black Star, um monumento à beira-mar em homenagem à independência de Gana em 1957 do domínio colonial britânico.



“Estamos todos dentro porque há laços de longa data entre nosso povo”, disse na ocasião Harris, quem sublimhou que “temos uma história entrelaçada, algumas das quais são dolorosas e outras orgulhosas e todas devemos reconhecer, ensinar e nunca esquecer.”



Depois de visitar a Tanzânia, Harris irá à Zâmbia.