Na celebração do Dia Nelson Mandela, chefe da ONU pede um mundo de oportunidades iguais

O secretário-geral da ONU pediu, neste sábado, 18, um novo contrato social e um acordo global para criar oportunidades iguais para todos, em discurso por ocasião do aniversário do falecido ativista anti-apartheid Nelson Mandela.

"Um novo contrato social dentro das sociedades permitirá que os jovens vivam com dignidade, garantirá que as mulheres tenham as mesmas perspectivas e oportunidades que os homens e protegerá os doentes, os vulneráveis e as minorias de todos os tipos", disse Guterres à Fundação Nelson Mandela, na África do Sul, no dia em que o histórico líder completaria o seu 102º aniversário.

Guterres disse que as pessoas querem sistemas sociais e económicos que funcionem para todos, e participação nas decisões que afetam as suas vidas.

"Eles querem que os seus direitos humanos e liberdades fundamentais sejam respeitados", disse o chefe da ONU. “O novo contrato social, entre governos, pessoas, sociedade civil, empresas e mais, deve integrar emprego, desenvolvimento sustentável e proteção social, com base na igualdade de direitos e oportunidades para todos.”

Luta contra a Covid-19

A intervenção de Guterres foi virtualmente a partir de Nova York, devido à pandemia de coronavírus.

A África do Sul tem mais de 325 mil casos confirmados de Covid-19, a doença causada pelo vírus.

"Covid-19 é uma tragédia humana", disse Guterres. "Mas também criou uma oportunidade geracional - uma oportunidade de construir de volta um mundo mais igual e sustentável".

Os comentários de Guterres se concentraram em lidar com as desigualdades globais, que ele disse que a pandemia enfatizou.

O chefe da ONU pediu reformas para enfrentar o coração do problema. "A desigualdade começa no topo: nas instituições globais", disse Guterres. "A abordagem da desigualdade deve começar por reformá-la."

Ele também alertou contra o populismo, nacionalismo, extremismo e racismo, dizendo que eles apenas levariam a mais divisão e desigualdade na sociedade.

Guterres, que disse ser "um feminista orgulhoso", também pediu o desmantelamento do "patriarcado" e a mudança para a paridade de gênero.

“Globalmente, as mulheres ainda são excluídas dos cargos de chefia nos governos e nos conselhos corporativos. Menos de um em cada dez líderes mundiais é uma mulher ”, disse Guterres. "A desigualdade de género prejudica a todos, porque nos impede de beneficiar da inteligência e da experiência de toda a humanidade."

O Dia Internacional Nelson Mandela foi declarado em 2009 pela Assembleia Geral das Nações em reconhecimento do papel de Mandela na promoção da democracia e paz.

Nelson Mandela lembrou-nos que: “Enquanto houver injustiça e desigualdades no mundo, nenhum de nós poderá verdadeiramente descansar,” disse Guterres.

“Neste Dia de Mandela, devemos lembrar que podemos, e devemos, ser parte de uma busca por um futuro melhor, com dignidade, oportunidade e prosperidade para todas as pessoas num planeta saudável,” apelou.

Mandela, primeiro presidente negro da África do Sul, morreu em 2013, aos 95 anos de idade.