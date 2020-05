Números de coronavírus em Angola surpreendem especialistas

O baixo número de casos de infeção do coronavírus em Angola está a surpreender os especialistas que debatem o porquê disso.

Angola registou até agora 45 casos e dois mortos, um número muito baixo mesmo em relação a outros países do continente africano onde o alastramento do vírus tem sido fraco e só agora dá sinais de começar a acelarar.

O médico pediatra Luís Bernardino entende que Angola devia pedir “ajuda à OMS para realizar dez vezes mais os testes que se têm feito no país por não haver garantias de que o vírus já não esteja a circular na comunidade”.

Com efeito sem testes não se pode saber se há ou não pessoas infectadas porque muitos dos casos de infecção são ansitomáticos

O especialista disse que as autoridades angolanas “tomaram muito tarde as medidas de contenção da pandemia no país” e isso torna possivel haver muitas infecções não detectadas.

O especialistas em enfermagem Adão Chimuanji fez notar no entanto que não tem havido entradas massivas de pacientes com a Covid-19 nos hospitais o que pode indicar que o virus não tem circulação comunitária.

Adão Chimuanji também apoia no entanto a ideia de que “ o ideal seria a realização de testes em massa nas comunidades para se ter uma ideia dos actuais níveis de contaminação”