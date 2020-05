Polícia acusado de assassinar adolescente em Benguela em meio a aglomeração de pessoas

Um agente da Polícia Nacional (PN) angolana é acusado de ter assassinado a tiro um adolescente de 15 anos de idade num mercado da cidade de Benguela, nesta quinta-feira, 14, na sequência de disparos que efetuou para sair de um aglomerado, tendo ainda ferido um jovem no braço.

Mário Romeu, por sinal filho de um colega do suspeito, foi atingido na cabeça, no mercado do peixe, onde trabalhava, por um agente fardado que estaria em serviço, conforme relatos de testemunhas ouvidas pela VOA no bairro do Casseque.

Os distúrbios na praia das Tombas’, com a Administração do mercado tomada por feirantes que protestavam com pedras, garrafas, gasolina e fogo, ocorreram um dia após o Tribunal de Benguela ter condenado um polícia a 12 anos de cadeia por prática de homicídio no ano passado.

No Casseque Marítimo, arredores da cidade, foram ouvidas críticas à actuação dos homens da ordem pública.

"Ele apanhou o segundo tiro, não sei dizer se foi intencional. O polícia estava fardado, disparou para evitar os aglomerados. As pessoas foram atrás dele com pedras porque não se deve fazer isso ao lado da população", contam testemunhas.

A retaliação dos colegas da vítima chegou às instalações da Administração do mercado, segundo o responsável, Francisco Chingandúlia, e uma feirante em desespero.

"Há uma semana, já um policial tinha agredido à cabeçada um arranjador de peixe, um dos miúdos que procuram ganhar a vida. Agora, temos a sede cercada, com gasolina e fogo, há homens no interior’’, relata o administrador.

A remoção do corpo, ocorrida três horas depois, só foi possível graças à entrada em cena da Polícia de Intervenção Rápida (PIR), que dispersou manifestantes e encerrou o mercado.

O Comando Provincial promete um pronunciamento nas próximas horas, mas um oficial superior assegura que o autor dos disparos está identificado e que o jovem alvejado no braço reage satisfatoriamente.