Número recorde de pessoas morre do coronavirus em 24 horas. Vírus alastra-se para França

Oitenta e seis pessoas morreram do coronavírus no espaço de 24 horas, o número de mortes mais elevado num só dia.

Entre os mortos conta-se um cidadão americano e um japonês que morreram em Wuhan na China vitimados pela doença.

O vírus continua a alastrar-se através do mundo. As autoridades francesas anunciaram que cinco cidadãos britânicos testaram positivo numa cidade próximo do centro turistico de inverno de Mont Blanc. Um dos cidadãos tinha chegado de Singapura.

No total a França detectou já um total de 11 casos do coronavirus. Um cidadão chinês encontra-se em estado crítico num hospital de Paris.

Há agora mais de 320 casos confirmados em 25 paises.

No total 722 pessoas já morreram da doença na China onde cerca de 34.5000 pessoas estão infectadas.

Os Estados Unidos anunciaram uma ajuda de 100 milhões de dólares à China e outros paises afectados pelo coronavirus.

O presidente Donald Trump esteve ontem em contacto telefónico com o seu homólogo chinês Xi Jinping e disse depois no Twitter estar convencido que o presidente Xi está “a liderar fortemente o que será uma operação com sucesso”.

A agência de notícias Xinhua disse que o presidente tinha declarado uma “guerra popular” contra o virus e que todo o pais estava “a responder às medidas estritas de prevenção e controlo”