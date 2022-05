Número de mortos devido a explosão num hotel em Cuba sobe para 22

As autoridades cubanas indicaram que o número de mortos devido à explosão no hotel Saratoga em Havana na sexta/feira, 6, subiu para 22, mas há 74 pessoas feridas.

O número foi confirmado pelo chefe dos serviços hospitalares do Ministério da Saúde, Julio Guerra Izquierdo, que visitou o local, e o gabinete do Presidente Miguel Díaz-Canel.

Díaz-Canel disse que entre eles há 24 crianças.

As famílias em prédios próximos ao hotel afeitados pela explosão foram transferidas para locais mais seguros.

A TV estatal cubana informou que a explosão foi causada por um camião que fornecia gás natural ao hotel, mas não deu detalhes sobre como o gás se inflamou.

O ministro do Turismo, Juan Carlos García, disse que o hotel estava programado para reabrir as portas na terça-feira.



O ministro da Saúde de Cuba, José Ángel Portal, disse à Associated Press que o número de feridos pode aumentar à medida que a busca continua por pessoas que podem estar presas nos escombros da estrutura do século 19 no bairro Havana Velha, da capital

“Ainda estamos procurando um grande grupo de pessoas que podem estar sob os escombros”, afirmou por seu lado o tenente-coronel Noel Silva, do Corpo de Bombeiros.

Uma escola de 300 alunos ao lado do hotel foi evacuada e cinco dos estudantes sofreram ferimentos leves.