"Não vamos fechar o país", garante Donald Trump

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 21, que não pretende "fechar o país" caso ocorra uma segunda onda da Covid-19

"Vamos apagar os incêndios. Nós não vamos fechar o país", disse Trump, ao visitar uma fábrica na periferia de Detroit, no Michigan.

Ele reiterou que o país deve começar a reabrir as atividades.

"Nós podemos apagar o fogo. Seja uma brasa ou uma chama, nós vamos apagar. Mas não vamos fechar o nosso país", repetiu Trump.

O estado do Michigan, cuja governadora é democrata, registou protestos contrários às medidas de isolamento, com manifestantes armados a a invadir o Congresso local para pedir a reabertura, no fim de abril.

Com forte presença industrial, o Michigan é um dos estados chave para as eleições de novembro deste ano.

Em 2016, Trump venceu mas pesquisas mostram o democrata Joe Biden à frente do atual presidente, segundo o site RealClear Politics.