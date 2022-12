Mundial: Treinador de Portugal furioso com Ronaldo em vésperas de jogo com a Suíça

Portugal defronta hoje a Suíça nos oitavos de final do campeonato do mundo de futebol e mais uma vez Cristiano Ronaldo está no meio de uma controvérsia gerada agora pelos comentários que fez em campo quando foi foi substituído na derrota frente à Coreia do Sul no último jogo da fase de grupos.

Se no início do campeonato as atenções estavam viradas para o diferendo entre CR7 e o treinador do Manchester United, Erik ten Hag que ele acusou de não o respeitar e que por isso ele nao tinha qualquer respeito pelo treinador e dirigentes do clube, agora a situação parece ser mais greve com o treinador da selecção de Portugal Fernando Santos a afirmar “não ter gostado mesmo nada” das declarações de Ronaldo quando o substituiu

Santos disse ontem numa conferência de imprensa que quando Ronaldo foi substituído não tinha ouvido o que o jogador afirmou mas que mais tarde viu as imagens e ouviu o que o jogador afirmou.

“Se já vi as imagens? Já. Se gostei? Nada. Não gostei mesmo nada”, disse Fernando Santos.

Cristiano Ronaldo terá afirmado ao ser substituído que Santos “está com muita pressa para me substituir” acompanhando a frase com duas expressões demasiado rudes para serem publicadas.

Fernando Santos disse contudo que tinha abordado subsquentemente a questão com CR7 e a equipa.

“Mas a partir daí, esses assuntos resolvem-se em casa e a partir daí é pensar no jogo de amanhã, para o qual todos estão focados", disse o treinador de Portugal que contudo se recusou a dizer se CR7 – que as críticas dizem ter jogado muito mal antes de ser substituído - estará no onze inicial de hoje contra a Suíça.

“Só anuncio a equipa aos jogadores no estádio, sempre foi assim desde que cheguei”, disse acrescentando no entanto que Ronaldo está disponível

“O assunto está terminado, resolve-se dentro de casa e toda a gente está disponível", acrescentou .

Fernando Santos disse não ter também discutido com Ronaldo notícias que ele vai seguir para a equipa do Al Nasr na Arabia Saudita com um contacto de 200 milhões de dolares por ano por duas épocas.

A controvérisa deu-se no inícioda campanha de Portugal em Qatar e na altura os jogadores da selecção portuguesa tiveram que repetidamente responder a perguntas sobre se a controvérsia estava a afectar o trabalho da selecçao portuguesa, algo que eles negaram.