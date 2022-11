Mundial de Futebol: Portugal perde importante peça na sua equipa

O médio de contenção da selecção portuguesa, Danilo Pereira, lesionou-se num treino e não poderá jogar amanhã contra o Uruguai.

Danilo fracturou três costelas e não poderá jogar os dois próximos jogos da fase de grupos (Uruguai e Coreia do Sul) e aventa-se mesmo a hipótese de não poder jogar mais mesmo se Portugal se qualificar da fase de grupos.

Portugal comanda o grupo H com três pontos seguido da Coreia do Sul e Uruguai com 1 pontos e Gana com zero.

Domingo Marrocos derrotou a Bélgica por 2-0 com um primeiro golo sensacional do jovem Sabiria que havia entrado como suplente. O seu golo foi obtido de livre do lado direito da baliza de Courtois de angulo extremamente dificil quando se esperava um cruzamento.

Marroco tem agora quatro pontos e está à beira da qualificação para a segunda fase. O seu último jogo é contra o Canadá

Outra surpresa foi dada pela Costa Rica que pós ter sido goleada pela Espanha 7-0 na primeira jornada derrotou o Japão que havia derrotado a Alemanha por 2-1 na primeira jornada.

A Costa Rica venceu por 1-0