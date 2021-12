Mulher palestiniana esfaqueia israelita em ataque na Cisjordânia

Uma mulher palestiniana esfaqueou no sábado um colono israelita perto de um disputado local sagrado em Hebron, no sul da Cisjordânia ocupada, ferindo-o levemente, disse um porta-voz da guarda de fronteira.

O ataque ocorreu perto de um local conhecido pelos judeus como a Caverna do Patriarca e pelos muçulmanos como a mesquita Ibrahimi, um lugar reverenciado por ambas as religiões.

Guardas da fronteira israelita disseram em comunicado ter prendido a agressora, uma mulher palestiniana de 65 anos de uma vila próxima.

O ferido era um morador de 38 anos de um assentamento próximo de Kiryat Arba.

Israel tomou a Cisjordânia na Guerra dos Seis Dias de 1967. Desde então, quase 700.000 judeus israelitas se mudaram para os assentamentos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental que grande parte da comunidade internacional considera ilegais.

Hebron, a maior cidade da Cisjordânia com cerca de 200.000 residentes palestinianos, também tem cerca de mil colonos judeus vivendo ali sob forte protecção do exército israelita.

O ataque ocorre no momento em que as forças de segurança israelitas continuam uma caça aos assaltantes por trás de um tiroteio mortal na quinta-feira perto do posto de assentamento selvagem de Homesh no norte da Cisjordânia.

O Exército de Israel disse que atacantes palestinianos abriram fogo contra um carro, matando o colono e estudante religioso judeu de 25 anos Yehuda Dimentman.

Ninguém assumiu a responsabilidade pelo ataque, mas várias organizações palestinianas elogiaram o tiroteio.

É o acto de violência mais recente do mês passado, que viu ataques palestinianos contra israelitas e a morte de palestinianos por tropas israelitas durante confrontos.

Na sexta-feira, o enviado de paz das Nações Unidas para o Médio Oriente , Tor Wennesland, disse estar "alarmado com a escalada da violência na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, que está a ceifar a vida de israelitas e palestinianos".