Morreu Milan Kundera, pai da "Insustentável Leveza do Ser"

Milan Kundera, o célebre mas recluso escritor cujos escritos dissidentes o transformaram num satírico exilado do totalitarismo e num explorador da identidade e da condição humana, morreu em Paris. Tinha 94 anos.



Kundera morreu na terça-feira à tarde, informou a sua editora de longa data, Gallimard, num comunicado de uma frase, na quarta-feira. A editora confirmou a morte em Paris, onde viveu durante décadas, mas não forneceu mais informações.



O Parlamento Europeu fez um minuto de silêncio após a notícia do seu falecimento. Kundera tinha nacionalidade francesa e checa, que perdeu e depois recuperou.

Kundera era um homem de poucas palavras, cujos romances foram traduzidos em dezenas de línguas, mas detestava a publicidade que daí advinha, recusando entrevistas.



"Sonho com um mundo em que os escritores sejam obrigados por lei a manter a sua identidade secreta e a usar pseudónimos", escreveu no ensaio de 1986, "A Arte do Romance". Kundera utilizou a frase para responder às questões que lhe foram colocadas em 2011 pelo Le Monde des Livres, aceitando uma "entrevista" através de respostas das suas obras.



"A Insustentável Leveza do Ser", o romance mais conhecido de Kundera, começa de forma dolorosa com os tanques soviéticos a atravessar Praga, a capital checa que foi a casa do autor até se mudar para França em 1975. Entrelaçando temas como o amor e o exílio, a política e o profundamente pessoal, o romance de Kundera foi aclamado pela crítica, conquistando um vasto número de leitores entre os ocidentais, que abraçaram tanto a sua subversão anti-soviética como o erotismo presente em muitas das suas obras.

"Se alguém me tivesse dito em miúdo: Um dia verás a tua nação desaparecer do mundo, eu teria considerado isso um disparate, algo que não podia imaginar. Um homem sabe que é mortal, mas tem como certo que a sua nação possui uma espécie de vida eterna", disse ao escritor Philip Roth numa entrevista ao New York Times em 1980, um ano antes de se naturalizar cidadão francês.



Em 1989, a Revolução de Veludo afastou os comunistas do poder e a nação de Kundera renasceu como República Checa, mas nessa altura já tinha criado uma nova vida - e uma identidade completa - no seu apartamento na Margem Esquerda de Paris.



"Milan Kundera foi um escritor que conseguiu chegar a gerações de leitores de todos os continentes com a sua obra e alcançou fama mundial..." Petr Fiala, primeiro-ministro checo, escreveu um tweet em língua checa. "Deixou para trás não só uma obra de ficção notável, mas também uma importante obra de ensaios".

O nome de Kundera foi muitas vezes apontado como candidato ao Prémio Nobel da Literatura, mas a honra escapou-lhe.



"A Insustentável Leveza do Ser" acompanha um cirurgião dissidente desde Praga até ao exílio em Genebra e ao regresso a casa. Por se recusar a submeter-se ao regime comunista, o cirurgião Tomas é obrigado a tornar-se lavador de janelas e usa a sua nova profissão para arranjar sexo com centenas de clientes. Tomas acaba por viver os seus últimos dias no campo com a sua mulher, Tereza, e as suas vidas tornam-se mais oníricas e mais tangíveis à medida que os dias passam.



Kundera valorizava a discrição.



"Para mim, a indiscrição é um pecado capital. Quem revela a vida íntima de outra pessoa merece ser chicoteado. Vivemos numa época em que a vida privada está a ser destruída. A polícia destrói-a nos países comunistas, os jornalistas ameaçam-na nos países democráticos e, a pouco e pouco, as próprias pessoas perdem o gosto pela vida privada e o sentido da mesma", disse à escritora Olga Carlisle. "A vida quando não nos podemos esconder dos olhos dos outros - isso é o inferno".