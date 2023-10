Morreu Martti Ahtisaari, antigo Presidente da Finlândia e Nobel da Paz

Martti Ahtisaari, o ex-Presidente da Finlândia e Prémio Nobel da Paz em 2008, morreu nesta segunda-feira, 16, aos 86 anos de idade.



A informação foi avançada pela fundação Iniciativa de Gestão de Crises que ele criou para prevenir e resolver conflitos violentos e que disse estar “profundamente entristecida pela perda de seu fundador e presidente do conselho”.



O Presidente da Finlândia, em comunicado, disse ser “com grande tristeza que recebemos a notícia da morte do Presidente Martti Ahtisaari".



"Ele foi Presidente em tempos de mudança, conduziu a Finlândia para uma era global da União Europeia", acrescentou Sauli Niinistö.



Desde 2021, Ahtisaari tinha doença de Alzheimer em fase avançada.



Entre as suas realizações mais notáveis, Ahtisaari ajudou a alcançar acordos de paz relacionados com a retirada da Sérvia do Kosovo no final da década de 1990, a candidatura da Namíbia à independência na década de 1980 e a autonomia da província de Aceh na Indonésia em 2005.



Ele também esteve envolvido no processo de paz da Irlanda do Norte. no final da década de 1990, tendo sido o encarregado de monitorar o processo de desarmamento do grupo terrorista IRA.



Quando o Comité Norueguês do Nobel da Paz escolheu Ahtisaari em Outubro de 2008, citou-o "pelos seus importantes esforços, em vários continentes e ao longo de mais de três décadas, para resolver conflitos internacionais".

Carreira política



Ahtisaari foi Presidente do país durante um mandato de seis anos, de 1994 a 2000.



Nascido em 23 de junho de 1937, na cidade oriental de Viipuri, hoje na Rússia, Ahtisaari foi professor primário antes de ingressar no Ministério dos Negócios Estrangeiros da Finlândia, em 1965.



Durante cerca de 20 anos trabalho no exterior, como embaixador na Tanzânia, Zâmbia e Somália e depois para as Nações Unidas em Nova Iorque.



A seguir trabalhou nas Nações Unidas antes de ser nomeado pelo secretário-geral da ONU Kurt Waldheim, em 1978, enviado especial para Namíbia, conduzindo o processo à independência do país.



Depois de regressar à Finlândia em 1991, Ahtisaari trabalhou como secretário de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros antes de ter sido, em 1994, o primeiro chefe de Estado finlandês a ser eleito diretamente, em vez de através de um colégio eleitoral.