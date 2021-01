Morreu Larry King, famoso apresentador de rádio e TV americano.

Larry King, o homem comum que usa suspensórios e cujas entrevistas transmitidas com líderes mundiais, estrelas de cinema e pessoas comuns ajudaram a definir a conversa americana por meio século, morreu neste sábado, 23 de Janeiro, tinha 87 anos.

King morreu no Cedars-Sinai Medical Center em Los Angeles, twittou a Ora Media, o estúdio e a rede que ele co-fundou. Não foi informada a causa da morte, mas e ele tinha sido hospitalizado com Covid-19.

Antigo apresentador de rádio, de 1985 a 2010, ele foi uma presença nocturna na CNN, onde ganhou muitos prémios, incluindo dois troféus Peabody.

Com as suas entrevistas com celebridades, debates políticos e discussões temáticas, King não era apenas uma personalidade duradoura no ar. Ele também se destacou com a curiosidade de ser levado a cada entrevista, seja para questionar a vítima de agressão conhecida como "Jogger do Central Park" ou bilionário Ross Perot, que em 1992 abalou a disputa presidencial ao anunciar sua candidatura no programa de King.

Nos seus primeiros anos, "Larry King Live" foi baseado em Washington, D.C., o que deu ao show um ar de gravidade. King também. Ele era o intermediário franco por meio do qual grandes figuras políticas podiam alcançar o seu público, e fizeram-no, ganhando prestígio como um lugar onde as coisas aconteciam, onde as notícias eram feitas.

King conduziu cerca de 50.000 entrevistas no ar. Em 1995, ele presidiu uma cimeira de paz no Médio Oriente com o presidente da OLP Yasser Arafat, o rei Hussein da Jordânia e o primeiro-ministro israelita Yitzhak Rabin. Ele recebeu toda a gente, do Dalai Lama a Elizabeth Taylor, de Mikhail Gorbachev a Barack Obama, de Bill Gates a Lady Gaga.

Especialmente depois de se mudar para Los Angeles, os seus programas focavam-se frequentemente em e notícias de última hora sobre celebridades, incluindo Paris Hilton falando sobre a sua passagem pela prisão em 2007 e amigos e familiares de Michael Jackson falando sobre a sua morte em 2009.

King gabou-se de nunca se preparar demais para uma entrevista. O seu estilo não confrontador relaxava os seus convidados e tornou-o facilmente identificável para o público.

"Não pretendo saber tudo", disse ele numa entrevista à Associated Press em 1995. “Não,` E quanto a Genebra ou Cuba? ′ Eu pergunto, `Sr. presidente, o que você não gosta neste trabalho? ′ Ou` Qual é o maior erro que você cometeu? ′ Isso é fascinante. ”