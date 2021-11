Morreu Frederick de Klerk, último Presidente do apartheid na África do Sul

Frederick W. de Klerk, que dividiu o Prémio Nobel da Paz com Nelson Mandela e como o último Presidente do apartheid na África do Sul supervisionou o fim do governo da minoria branca no país, morreu aos 85 anos.

De Klerk morreu após uma batalha contra o cancro em sua casa na área de Fresnaye, na Cidade do Cabo, confirmou na quinta-feira, 11 de Novembro, um porta-voz da Fundação F.W. de Klerk.

Foi de Klerk quem, em discurso ao parlamento da África do Sul em 2 de Fevereiro de 1990, anunciou que Mandela seria libertado da prisão após 27 anos. O anúncio electrizou um país que durante décadas foi desprezado e sancionado por grande parte do mundo pelo seu sistema brutal de discriminação racial conhecido como apartheid.