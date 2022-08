Morre Mikhail Gorbachev, o "reformador sovitético" que pos fim fim à guerra fria

Mikhail Gorbachev, o último líder da antiga União Soviética e responsável pelo início do fim da guerra fria faleceu nesta terça-feira, 30, na Rússia

“Mikhail Sergeevich Gorbachev morreu esta noite após uma doença grave e prolongada”, informou em comunicado o Hospital Clínico Central da Academia Russa de Ciências.



O então secrétario-geral do Partido Comunista da União Sociética deu início à conhecida Perestroika, um conjunto de reformas que não só deitou abaixo o regime comunista como acabou com a chamada "Cortina de Ferro", integrada pelos países sob domínio da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Mikhail Sergeyevich Gorbachev nasceu a 2 de Março de 1931 em Stravropol, na Rússia, filho de uma família de imigrantes russo-ucranianos.

Ele perdeu duas irmãs e um tio durante um período de fome no país em 1933 e os pais agricultores tiveram a sua ajuda durante a adolescência.

Em 1955, licenciou-se em direito na Universidade de Moscovo em 1955 e estendeu a formação académica em 1967, quando completou curso de economia agrícola por meio de um curso por correspondência.

Ainda na universidade, entrou para o Partido Comunista, tendo sido nomeado chefe de departamento em 1963 e, em 1970, primeiro-secretário do Stavropol Kraikom.



A entrada no poderoso comité central do Partido Comunista aconteceu em 1971 e em 1979 foi promovido ao Politburo, a maior autoridade da União Soviética.



Em 1985, após a morte de Konstantin Chemenko, Mikhail Gorbachev foi eleito secretário-geral do Politburo.

No ano seguinte, anunciou uma série de reformas que visavam revitalizar a União Soviética, com a "glasnost", que significava abertura e "perestroika", reestruturação, a servir de motor às reformas que colocaram fim ao comunismo na Rússia.