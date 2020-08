Morre arquiteto da paz na Irlanda do Norte, John Hume

O político irlandês John Hume, vencedor do Prémio Nobel da Paz em 1998, pelo seu papel na reconciliação da Irlanda do Norte, morreu nesta segunda-feira, 3, aos 83 anos de idade.

"John faleceu durante a madrugada após uma curta doença", afirma um comunicado divulgado pela família do ex-líder católico nacionalista.

Hume foi o autor dos conhecidos "Acordos de Sexta-Feira Santa”, assinados em 1998 com o líder protestante do Partido Unionista do Ulster (UUP) David Trimble, que também recebeu o Nobel da Paz.

Professor de profissão, católico, antigo deputado e eurodeputado, ajudou a fundar o Partido do Trabalho Social Democrata (SDLP), que liderou entre 1979 e 2001.

John Hume deu a cara por uma solução pacífica para acabar com os Troubles, o conflito armado entre os republicanos católicos, que lutavam pela integração da Irlanda do Norte na República da Irlanda, e os unionistas protestantes, leais à coroa britânica e ao Reino Unido, que durou trinta anose que ceifou a vida de mais de 3500 pessoas.

O diálogo secreto que manteve com o líder dos Sinn Féin, republicano da esquerda, Gerry Adams, esteve na origem do cessar-fogo anunciado pelo Exército Republicano Irlandês (IRA) e abriu caminho para uma solução pacífica para o conflito.

As negociaçõe seguintes levaram então à assinatura dos Acordos de Sexta-Feira Santa, ou Acordos de Belfast, de 1998, ratificados pelos Governos do Reino Unido e da República da Irlanda.