Moçambique sem estratégia para combater terrorismo – Departamento de Estado

As forças de segurnça de Moçambique não têm uma estratégia de contra terrorismo e a seguranças das sua fronteiras é “um desafio de segurança significativo” para o país, disse o Departamento de Estado americano seu relatório anual sobre terrorismo em redor do mundo em 2019.

O relatório emitido terça-feira cobre as actividades de grupos terroristas em redor do mundo e de países patrocinadores de terrorismo e no que diz respeito a Moçambique afirma que em 2019 se deu “um aumento significativo de actividade terrorista” no país que resultou numa estimativa de 350 mortes entre a população civil e o “deslocamento interno de 100.000 pessoas”..

O documento desceve os rebeldes que operam na província de Cabo Delgado cmo sendo do “Estado Islâmico”ou “afiliado” do Estado Islâmico.

Orelatorio detalha depois alguns dos ataques levados a cabo pelos rebeldes naquela província o ano passado bem como a legislação em vigor, afirmando depois que em 2019 a polícia nacional, a Unidade de Intervenção Rápida e o Serviço Nacional de Investigação Criminal estiveram envolvidos em operações de contra terrorismo no norte do país.

“Moçambique não tem uma estratégia de contra terrorismo para guiar as operações no norte, e as agêcias de manutenção da lei não possuem o treino, equipamento e capacidade global para detectarem e impedirem proactivamente ctos de terrorismo”, diz o documento.

“Embora as entidades de manutenção da lei operem como parte de uma força conjunta com homólgos militares, a coordenação, o planeamento estratégico, comunicações inter agências, e partilha de inteligência permanecem desafios sinificativos”, acrescente o documento que afirma ainda que “a segurança das fronteiraspermanece um desafio de segurança significativo para Moçambique”.

.O relatório diz que a Tanzâna é “um ponto de trânsito e recrutamento para organizações terroristas e criminais” eacrescenta que entre Setembro e Novembro do ano passado informações indicam que “a Rússia forenceu apoio operacional a operações de contra terrorismo lideradas pelo governo’

Moçambique é o unico PALOP mencionado no relatório