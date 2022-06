Moçambique: Ministra da Educação retira livro "problemático" da circulação e suspende comissão de avaliação

O Ministério da Educação de Moçambique anunciou nesta quinta-feira, 2, a retirada do livro escolar de Ciências Sociais da sexta classe, por causa dos erros contidos e que esteve na origem de várias críticas.

A retirada do manual é uma das quatro medidas anunciadas pela ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, que pela primeira vez desde que a polémica veio a público, há uma semana, falar do assunto.

Carmelita Namashulua decidiu também suspender a Comissão Nacional de Avaliação do Livro Escolar e o director do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação e criar uma Comissão que vai avaliar a profundidade dos erros e recomendar no final, as medidas a tomar.

Na terça-feira, o assunto esteve na mesa do Conselho de Ministros que deu 15 dias à comissão de inquérito criada para analisar e divulgar a origem e as causas dos erros.

Em Fevereiro de 2022 começaram a circular nas redes sociais, Facebook sobretudo, imagens da página do livro que causou debate e discórdia, quando afirma, por exemplo, que o Zimbabwe faz limite com o Mar Vermelho.



O livro de que se fala é sobre ciências naturais e aborda, entre vários outros assuntos, temáticas sobre a natureza e evolução da espécie humana.