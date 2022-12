Moçambique em 2022: Elevado custo de vida, insurgência, falhas da TSU e medalhas inéditas no boxe

No ano de 2022, Moçambique viu a sua actividade económica e social regressar à normalidade, após o Governo decretar o fim das restrições da Covid-19, mas o custo de vida manteve-se alto para a maioria.

Ao longo do ano, o país continuou a viver o drama dos ataques terroristas em Cabo Delgado, promovidos por um grupo ligado ao Estado Islâmico, com focos em Nampula e Niassa. A acção das Forças de Defesa de Moçambique, com apoio de militares da região Austral de África e do Ruanda, resultou na recuperação de áreas outrora ocupadas.

No norte do país, não só se registaram acontecimentos preocupantes, mas há a evidenciar factos que trazem esperança para alavancar a economia moçambicana, tal é o caso do início da exportação do gás natural liquefeito na bacia do Rovuma, através da plataforma Coral Sul, ao largo de Cabo Delgado.

No campo da justiça, o ano foi marcado pelo julgamento do “Caso das Dívidas ocultas” cuja sentença foi lida mais próximo fim do ano, com o Juiz Efigénio Baptista a alertar para a existência de lacunas no Código Penal, que foi revisto recentemente. Todos os condenados disseram que irão recorrer.

No final do ano, o país teve três semanas de greve dos médicos, como consequência das falhas na implementação da Tabela Salarial Única (TSU), que gerou muita controvérsia no seio dos funcionários públicos que foram surpreendidos com o anúncio de que este ano não será pago o 13º salário. Os médicos suspenderam a greve, mas não desistem de exigir o cumprimento dos seus direitos.

No campo desportivo o ano de 2022 foi de colheita, com o país a conquistar 165 medalhas, sendo 60 de ouro, 50 de prata e 35 de bronze. Aqui, o destaque vai para as medalhas conquistadas por pugilistas nos Jogos da Commonwealth, em Birmingham.