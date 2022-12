Dívidas Ocultas: Filho do antigo presidente moçambicano condenado a 12 anos de prisão

O Tribunal Judicial da Cidade de Maputo condenou, hoje, Ndambi Guebuza, filho do antigo Presidente da República, Armando Guebuza, a 12 anos de prisão maior, por envolvimento no calote das “Dívidas Ocultas”, que vinha sendo julgado desde Agosto do ano passado.

O referido caso consistiu no desvio de valores de empréstimos de, pelo menos dois mil milhões de dólares, alegadamente para projectos de pesca de atum e protecção costeira.

Além do filho do antigo estadista, o tribunal condenou outros três arguidos próximos à família Guebuza, nomeadamente, Maria Inês Moiane, sua antiga secretária particular; Renato Matusse, ex- assessor pessoal; e Bruno Langa, amigo de Ndambi.

Moiane será encarcerrada por 11 anos. Langa e Matusse, por 12 anos.

No mesmo caso, o juiz Efigénio Baptista condenou o antigo director dos Serviços de Informação e Segurança do Estado (SISE), Gregório Leão , a 12 anos de prisão; a sua esposa, Ângela Leão, a 11 anos; e António Carlos do Rosário, ex-director de segurança económica no SISE, 12 anos.

Carlos do Rosário foi presidente do Conselho de Administração das três empresas caloteiras, EMATUM, MAM E PROINDUCUS.

Outro funcionário do SISE, Cipriano Mutota, foi condenado a 10 anos.

(em desenvolvimento)