Moçambicana Isabel Novela concorre a melhor artista africana nos SAMA 

A moçambicana Isabel Novella concorre com disco Metamorfose ao título de melhor artista africana nos prestigiados prémios de música sul-africana, SAMA Awards.

Surpreendida pela nomeação, Isabel Novella diz-se “orgulhosa por este (Metamorfose) ser um álbum onde estive muito mais envolvida na parte da produção, desde a parte musical ao conceito da capa”.

E tal como diz o manager Sipho Sithole, acrescenta, “é daquelas coisas que ninguém me pode tirar, fica para a história e eu nāo podia estar mais feliz por receber esta nomeaçāo no mês do meu aniversário”.

Isabel vai disputar o prémio com os nigerianos Davido, Sarz and WurlD e PsychoYP; e Sha Sha, do Zimbabwe.

Por conta da Covid-19, os eventos dos SAMA deste ano serão transmitidos virtualmente, entre 3 e 7 de agosto.

Anteriores participantes e vencedores moçambicanos nos SAMA são Jimmy Dludlu e Moreira Chonguiça, ambos na categoria de jazz.