Ministro das Relações Exteriores e Angola em São Tomé e Príncipe em "diplomacia preventiva"

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola iniciou nesta terça-feira, 4, uma série de contactos com as autoridades são-tomenses depois de ter chegado ontem à noite ao país.



Tete António, que deverá deixar ainda hoje o arquipélago, foi portador de uma mensagem do Presidente João Lourenço ao seu homólogo são-tomense, Carlos Vila Nova, num momento de tensão política decorrente dos resultados das eleições do passado dia 25 de Setembro.

À saída do encontro com Vila Nova, o ministro angolano afirmou que está no país no âmbito de uma “diplomacia preventiva” no quadro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), neste momento presidida por Angola.



“O denominador comum deve sempre ser a preservação da harmonia nacional e já constatei que este espírito reina, inclusivo ao mais alto nível aqui em São Tomé e Príncipe”, disse Tete António, sublinhando que a CPLP só sai a ganhar quando há notícias boas sobre a realização de processos eleitorais nos países da comunidade.



“O que é importante é o quadro geral que temos hoje e que todos nós sabemos e respeitamos”, respondeu Tete António, questionado por jornalistas sobre a carta que o líder da ADI, Patrice Trovoada, teria enviado ao Presidente João Loureço, antes da divulgação oficial dos resultados eleitorais pelo Tribunal Constitucional.



De recordar que a ADI, na oposição, venceu as eleições legislativas de 25 de Setembro, ao conquistar 30 dos 55 mandatos do Parlamento.

O MLSTP/PSD, no poder, conseguiu 18 mandatos, MCI/PS-PUN, cinco, e BASTA, dois.

Os resultados foram confirmados ontem pela assembleia de apuramento geral dos resultados.