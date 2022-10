STP: Confirmada maioria absoluta do ADI nas eleições legislativas

O partido Ação Democrática Independente (ADI) liderado por Patrice Trovoada venceu as eleições legislativas de 25 de Setembro em são Tomé e Príncipe com maioria absoluta, ao conseguir eleger 30 dos 55 deputados.

A confirmação da vitória, anunciada pelo seu presidente na passada segunda-feira, foi feita pela assembleia de apuramento geral dos resultados, realizada nesta segunda-feira, 3.

Antes, o Tribunal Constitucional (TC) rejeitou o requerimento de três partidos da actual coligação governamental que pretendiam agrupar os seus votos numa única candidatura, antes da distribuição de mandatos para a Assembleia Nacional.



Os dados do TC indicam o MLSTP-PSD, actualmente no poder, obteve 18 mandatos, MCI/PS-PUN conseguiu cinco mandatos e BASTA ficou com dois deputados.

Recorde-se que também no dia 25 o presidente do Governo regional do Príncipe, Filipe Nascimento, da União para Mudança e Progresso do Príncipe (UMPP), foi reeleito com maioria qualificada.