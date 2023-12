Militares israelitas admitem ter morto por engano três reféns israelitas em Gaza

Os ferozes combates continuam no sábado em Gaza entre as forças israelitas e o Hamas, apesar dos apelos das autoridades norte-americanas para que Israel utilizasse alvos mais precisos contra os líderes do Hamas em Gaza, em vez de bombardeamentos generalizados e operações terrestres.



Moradores do norte de Gaza relataram bombardeios pesados e sons de tiroteios durante a noite e no sábado na devastada Cidade de Gaza e no campo de refugiados urbanos de Jabaliya, nas proximidades.



Também foram registados ataques aéreos e bombardeamentos de tanques durante a noite nas cidades de Khan Younis e Rafah. Os meios de comunicação palestinianos afirmaram no sábado que dezenas de palestinianos foram mortos nos ataques aéreos.

O exército israelita confirmou no sábado ter invadido duas escolas na cidade de Gaza, afirmando que eram esconderijos do Hamas.

Na sexta-feira, as forças armadas disseram que as suas tropas tinham destruído um centro de comando e controlo do Hamas no distrito de Sheijaia, em Gaza, e efectuado um "ataque direcionado" às infra-estruturas dos militantes em Khan Younis



Os combates ocorrem no momento em que Israel lamenta a morte de três reféns israelitas, mortos por engano pelas tropas israelitas durante a sua operação terrestre na Faixa de Gaza.



Segundo as forças armadas israelitas, os três homens estavam sem camisa e um deles transportava uma bandeira branca, o sinal universal de rendição, quando foram abatidos.



Centenas de manifestantes saíram para as ruas de Telavive para protestar contra as mortes.



O porta-voz do exército, o contra-almirante Daniel Hagari, disse que as tropas israelitas identificaram erradamente os reféns como uma ameaça e dispararam sobre eles na sexta-feira.