Militantes da UNITA receiam circular na vila de Sanza Pombo

Depois dos confrontos que ocorreram no município do Sanza Pombo, na província angolana do Uíge, no passado sábado 19 de Março, entre os militantes da UNITA e do MPLA, que resultou em dezenas de feridos e dezenas de militantes da da UNITA detidos, os militantes do partido de Adalberto Costa Júnior, no Sanza Pombo temem circular na sede da vila daquele município por recear retaliações e possíveis detenções.